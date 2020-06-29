شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شارع 306 يفتح أبوابه للجمهور غدا بطاقة استيعابية 25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أسواق مصر إكسبريس التابعة لشركة تحيا مصر القابضة، استئناف عمل مواقع شارع 306 بعد توقفها خلال الفترة الماضية ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتستقبل مواقع شارع 306 المواطنين في الدقي، مساكن شيراتون، وطنطا، ودمياط بدءا من غد الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة صباحا، تزامنا مع احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو، وطبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن بدء إعادة تشغيل المطاعم والكافيهات، حيث يتم استقبال العملاء بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية لكل موقع.

وقال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن مشروع شارع 306، يأتي لتوفير فرص العمل للشباب وتنظيم الأسواق كأحد عناصر التصدي للاقتصاد الموازي، ويهدف إلى دعم ريادة الأعمال عبر تأسيس تجمعات حضارية مقننة تضم تجمعا لوحدات ثابتة ومتنقلة تقدم الأغذية والمشروبات والحرف اليدوية والتراثية، مضيفا أن المشروع يوفر أماكن آمنه لتنزه الشباب والعائلات، ليحصلوا فيه على الخدمات التي يريدونها، وتقدم فيها الأطعمة وفق الاشتراطات الصحية.

من جانبه أوضح شادي سالم مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر، أن مواقع شارع 306 ستستقبل المواطنين بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء طوال أيام الأسبوع، مع استمرار تقديم خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل(الدليفري) حتى الساعة الثالثة بعد منتصف الليل.

وأضاف أن إدارة الشركة اتخذت عدة إجراءات من شأنها مراعاة احتياطات السلامة والأمان لزائري الموقع من بينها: تعقيم المواقع بالمطهرات، وتخصيص بوابة تعقيم كمدخل موحد لدخول الموقع، على يتم أن تخصيص مخرج آخر لمغادرة الموقع، كما تم توفير جهاز كاشف الحرارة للزائرين، واستبعاد أي زائر يعاني ارتفاعًا في درجة الحرارة.

وأشار سالم إلى أنه تم وضع علامات ملصقة لتوضيح المسافات المسموح بها بين الطاولات، بما لا يقل عن مترين، كذلك السماح بثلاثة أفراد بحد أقصى بالنسبة للعاملين بوحدة الطعام، على أن يتم استلام البضائع خارج الموقع وتطهيرها قبل الدخول، وألا يُسمح بدخول السادة الزائرين بدون ارتداء الكمامات، كما يتم التأكد من ارتداء جميع الأفراد المتعاملين مع تجهيز الأطعمة للكمامات والقفازات، مع الإغلاق الفوري وكذا توقيع غرامة على الوحدة التي تخالف ذلك.