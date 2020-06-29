شكرا لقرائتكم خبر عن سيرًا على نهج ملوك مصر.. شاهد متحف رئاسة الجمهورية بقصر عابدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصًا من الرئاسة على ترسيخ قيم النزاهة والشفافية والتجرد، وتأكيدًا لالتزام الدولة المصرية بنصوص الدستور والقانون، أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص إحدى قاعات قصر عابدين لتكون "متحف هدايا الرئيس".

وسيرًا على نهج ملوك مصر وحكامها السابقين، يضم المتحف كافة الهدايا التي تلقّاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم.

ونظرًا للأحداث التاريخية المهمة التي شهدها قصر عابدين، فضلًا عن كونه تحفة فنية نادرة تعكس فخامة المكان، فقد تحوّل منذ عهد الملك فؤاد الأول إلى متحف كبير يضم قاعات لعرض مختلف المقتنيات التاريخية القيِّمة من تحف نادرة، وأسلحة، وأوسمة ونياشين، وغيرها من الهدايا البروتوكولية التي يُعَد قبولها واجبًا وفقًا للأعراف الدولية.

وبذلك يُضاف متحف هدايا رئاسة الجمهورية "قاعة هدايا السيد الرئيس" إلى المتاحف الأربعة الأخرى التي يضمها قصر عابدين، ألا وهي: متحف الأسلحة، ومتحف الأوسمة والنياشين، ومتحف الفضيات، ومتحف الوثائق التاريخية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، أعلن تدشين الموقع الرسمى لرئاسة الجمهورية، موجها حديثه للمسؤولين" :بشكركم على الجهد الكبير المشروع هيدى فرصة لكل مصرى ولكل من يرغب فى الاطلاع على ما يحدث فى مصر وحاطين كل شيء عملناه".













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