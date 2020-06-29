شكرا لقرائتكم خبر عن الآثار: 175 مليون جنيه تكلفة مشروع ترميم قصر البارون امبان بمصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن تكلفة مشروع ترميم قصر البارون امبان بمصر الجديدة حيث تبلغ حوالي 175 مليون جنيه، مؤكدا أن عملية الترميم تمت بأيد مصرية اشترك فيها مجموعة متخصصة من الاستشاريين والمهندسين والاثريين والمرممين.

وأشار وزيري - في تصريح له اليوم الاثنين - إلى أن وزارة السياحة والآثار نجحت في تحويل قصر البارون امبان خلال ثلاث سنوات، لمعرض أثري يحكي تاريخ حي مصر الجديدة وهليوبوليس عبر العصور باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية بالتعاون مع السفارة البلجيكية بالقاهرة، وجمعيات المجتمع المدنى بمصر.

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وأوضح أن المعرض يشمل مجموعة متنوعة من الصور والوثائق الأرشيفية والرسومات الإيضاحية والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة (هيليوبوليس والمطرية) عبر العصور المختلفة، بالإضافة إلى أهم معالمها التراثية، ومجموعة متنوعة من الصور والخرائط والوثائق والأفلام تحكي تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة في تلك الفترة الزمنية المميزة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد افتتح اليوم مشروع ترميم قصر البارون امبان بمصر الجديدة ، وتفقد القصر واستمع لشرح عن تفاصيل المشروع وتاريخ قصر البارون امبان.