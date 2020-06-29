شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اختبارات أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف عبر ثلاث مراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم الاثنين، اختبارات المسابقة التي أعلنت عنها إدارة الجامع الأزهر الشريف لاختيار أئمة للقبلة بالجامع الأزهر، ذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف بضرورة الدقة في اختيار أئمة للقبلة بالجامع الأزهر الشريف.

وأوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية بالرواق الأزهري، أن المسابقة تقدم إليها مجموعة من حفظة كتاب الله -تعالى- طبقًا للضوابط والشروط التي حددتها إدارة الجامع الأزهر بالإعلان.

وِأشار المشرف العام على الأنشطة العلمية بالرواق الأزهري، إلى أن الاختبارات الخاصة باختيار أئمة للقبلة بالجامع الأزهر التي بدأت اليوم وتستمر ليوم الاثنين الموافق 6/ 7/ 2020 م، تنقسم إلى ثلاث مراحل: المرحلة الأولى: إتقان حفظ وتلاوة القرآن الكريم، والمرحلة الثانية: اختيار أندى الأصوات. المرحلة الثالثة: اختبار الفكر والفقه والمقابلات الشخصية.

وأكد المشرف العام على الأنشطة العلمية بالرواق الأزهري، أن اللجان الخاصة بالاختبارات ضمت نخبة من الأساتذة والمختصين من كليات القرآن الكريم، والشريعة والقانون، وأصول الدين، كما ضمت اللجنة أعضاء من لجنة مراجعة المصحف الشريف بمجمع البحوث الإسلامية، وأعضاء من إذاعة القرآن الكريم.