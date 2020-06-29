شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل مورجان: يهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الإعلامي الدكتور مايكل مورجان والباحث السياسي في مركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية المصريين، قيادة وشعبا، سواء داخل مصر أو خارجها، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، والتي تعد طوق نجاة الدولة المصرية من مخططات كانت تحاك ضد مصلحة الشعب المصري، وسيادة الدولة المصرية ودورها فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وقال مورجان إنه تشرف، مع الجالية المصرية، بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أروقة الأمم المتحدة في سبتمبر 2014 والتي رصدت أول زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توليه سدة الحكم إبان ثورة 30 يونيو.

وأضاف مورجان أنه فى ذلك الوقت كانت تراوده فكره تدشين مؤسسة مصرية أمريكية ذات عدة أذرع اهمها الذراع الإعلامي والذي كان بدوره نقل الصورة الحقيقية لما حدث في مصر و تصحيح الصورة المغلوطة التي قام بالترويج لها اعداء مصر من الداعمين لجماعه الاخوان المسلمين الإرهابية وعلى رأسهم دويلة قطر ودولة الاحتلال العثماني التركية والمدعومين .

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والجدير بالذكر أنه على مدار 6 سنوات من برنامج النبض الأمريكي قدم الإعلامي والباحث السياسي الدكتور مايكل مورجان من خلال مؤسسة النبض الأمريكي الإعلامية العديد من المؤتمرات وجلسات الاستماع داخل الكونجرس الامريكي لتسليط الضوء علي ملفات عديده أهمها العلاقات المصرية الأمريكية ومحاربة الاٍرهاب وأيدلوجيته لتضيق الخناق علي كل من يدعمه .

وقد استطاع مورجان الوصول الي دوائر صناع القرار داخل أهم وأعرق المؤسسات الأمريكية لدعم الدولة المصرية ولتصحيح الصورة المغلوطة عن مصر التي تصدر إلى الغرب بغرض النيل من مصر ومن إراده شعبها . كانت البدايه فكره صغيره لبرنامج أمريكى مصري يفتح قنوات الاتصال بين مصر وأمريكا عن طريق استضافه العديد من الشخصيات المؤثرة في الساحة الأمريكية.