شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: المصلون التزموا بضوابط وإجراءات الوقاية فى اليوم الثالث لفتح المساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى عدد من الصور لالتزام المصلين فى اليوم الثالث على التوالى لإعادة فتح المساجد فى المحافظات.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم:" الصور تظهر وعيًا كبيرًا لدى الشعب المصرى، فرواد المساجد أثبتوا أنهم على وعى كامل بطبيعة المرحلة والخطر الذى نواجهه جميعًا، والتزموا بالضوابط والإجراءات التى حددتها وزارة الأوقاف، التى من أهمها: الوضوء فى المنزل، وإحضار السجادة الخاصة، وارتداء الكمامات، والتباعد والمسافات الآمنة، وعدم المصافحة، والانصراف بسهولة وسلاسة بعد الصلاة.

وأكدت الوزارة أنها تثق فى وعى وثقافة رواد المساجد، وأن هذا الوعى سيكون ثقافة الشعب المصرى فى كل الأماكن بإذن الله تعالى، وأنها مستمرة فى عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عقد الثلاثاء، الماضى، اجتماعًا بقيادات القطاع الدينى، لوضع القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس، حيث تم التأكيد على أن يتم فتح المساجد التى تحددها كل مديرية للصلوات الخمس فقط كمرحلة أولى مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.



المصلون التزموا بضوابط وإجراءات الوقاية فى اليوم الثالث لفتح المساجد (1)



المصلون التزموا بضوابط وإجراءات الوقاية فى اليوم الثالث لفتح المساجد (2)

Advertisements



المصلون التزموا بضوابط وإجراءات الوقاية فى اليوم الثالث لفتح المساجد (3)



المصلون التزموا بضوابط وإجراءات الوقاية فى اليوم الثالث لفتح المساجد (4)



المصلون التزموا بضوابط وإجراءات الوقاية فى اليوم الثالث لفتح المساجد (5)