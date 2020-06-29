شكرا لقرائتكم خبر عن عضو نادى القضاة راثيا الشهيد هشام بركات: سالت دماؤك الذكية حين اغتالتك يد الخسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رثى المستشار حازم رسمى المستشار بمحكمة الاستئناف وعضو مجلس نادى القضاة، المستشار الشهيد الصائم هشام بركات، فى الذكرى الخامسة لاستشهاده فى 29 يونيو 2015.

وقال "المستشار حازم رسمى" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إنه تحل علينا اليوم ذكرى وإن كانت أليمة إلا أنها غالية على نفوسنا جميعا، تلك التي تفوح عطراها كل عام من ذلك اليوم.

واصفا يوم استشهاد المستشار هشام بركات بأنه يوم عصيب سالت فيه دماؤه الذكية على أرض الوطن حين أغتالته يد الخسة والندالة، ويد الغدر والإرهاب، ويد العار والضلال، مستطردا قائلا "كنت متوجها لعملك صائما حاملا لسلاحك الوحيد لقلمك الذي تؤدي به أسمي الرسالات علي الأرض، رسالة الحق والعدل والحرية والإنصاف، فكرمك الله أيما تكريم، وبجلك أيما تبجيل، بأن نلت الشهادة في هذا اليوم، وفى شهر رمضان الفضيل، وعلى تلك الحالة الكريمة الطيبة.

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وأضاف: وهو تكريم لو تعلمون عظيم، وكيف لا ؟ وقد تحققت فيكم وتعددت صور الشهادة، فصارت المحنة لنا بفقدك منحة لنا لشرف انتسابنا لكم وأنتسابكم لقضاءنا المصري العريق، وصارت المحنة لأهلك وذويك وكل محبيك منحة من المولي عز وجل بأن صرت فينا وبيننا مخلدا إن شاء الله أبدا الدهر تخليد كل الشهداء .

وصارت المحنة لك بهذه النهاية المروعة وهذا المشهد الختامي الأليم منحة لك بوعد رباني أن تكونوا أحياء عنده ترزقون في جنة الخلد وفي عليين مع الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا.

واختتم قائلا: في ذكري يوم إستشهادك، نائب عام مصر الأسبق، الشهيد الصائم البطل، لانملك إلا أن نقول كل التحية لك وكل المجد والعز والفخار للوطن ولكل قضاة مصر ولنا بك ، رحمك الله وطيب ثراك، وأسكنك فسيح جناته وأرضاك.