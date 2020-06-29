شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بسرعة إصلاح خط مياه المنصورية لعودة الخدمة لـ10 مناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت محافظة الجيزة أنه قد حدث كسر مفاجئ بماسورة مياه قطر 1000 مل وذلك أثناء تنفيذ أعمال تطوير محور المنصورية بتقاطع شارع فيصل مع محور المنصورية والمغذية لمناطق " الهرم وفيصل وكفر طهرمس ومنشأة البكارى والمريوطية " مما يتسبب في خفض كميات المياه المغذية لهذه المناطق وقطع المياه عن بعض المناطق الأخرى .

وتشير المحافظة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هى إسكان الضباط وإسكان الشباب والهرم وفيصل ومتفرعاتهم وكفر طهرمس ومنشأة البكارى والمريوطية والعروبة حتى دائرى المنيب .

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة القيام بسحب المياه من الخط وتكثيف العمالة والمعدات وبذل قصاري الجهد لسرعه الانتهاء من أعمال الاصلاح في أقل فترة زمنية.

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كما وجه المحافظ الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة وفي حال طلبها يتم الاتصال علي الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي .

وأعربت محافظة الجيزة عن اعتذارها لمواطنيها عن هذا العطل الخارج عن أراداتها .