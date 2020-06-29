شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات الثانوية الأزهرية: عزل 11 طالبا وحالاتهم مستقرة وضبط 16 مخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ على خليل ،رئيس قطاع المعاهد الازهرية ،أنه سادت حالة من الاستقرار بمادة القران الكريم للقسم الأدبى ،ولم ترصد شكاوى من صعوبة الامتحان وسادت حالة من الرضى بين الطلاب ،مضيفا نوجه الشكر لجميع القائمين على الامتحانات للالتزام بالتدابير الوقائية، مشيرا انه تم إلغاء ندب رئيس لجنة و11 عضو وجارى التحقيق معهم لإخلالهم بمقتضى الواجب الوظيفى واضاف خلال المؤتمر الصحفى الخاص بمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية الازهرية، انه تم رصد 16 حالة تمزيق وشطب على ورق البوكليت، بالاضافة لرصد 3 حالات غش إلكترونى وحالة غش ورقى.

كما تم عزل 11 طالبا واستكملوا الامتحانات بغرف العزل واستقرت حالتهم. يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانويةالأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 و فتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا. كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بخد أقصى12 طالبًا. جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.