شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد قسم العناية المركزة والعزل بمستشفيات أوسيم العياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، يرافقه الدكتور محمد منصور مدير مديرية الشؤن الصحية بالمحافظة، مستشفى العياط المركزي لمتابعة سير انتظام العمل والرعاية الصحية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومن وجود الأطقم الطبية بكامل طاقتها، بحضور المهندس خيرى مرسي رئيس مركز ومدينة العياط.

كما زار نائب المحافظ قسم الاستقبال والطوارئ وقسم الرعاية المركزة وغرف العزل للاطمئنان على المرضى، موجها بتقديم أوجه الدعم بتوفير المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة لمجابهه فيروس كورونا في أطار توجيهات محافظ الجيزة.

وأعرب نائب المحافظ عن شكره وتقديره للطاقم الطبي لما يتم بذله من جهد لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مركدا أن هناك متابعة مستمرة لكافة الأطقم الطبية بالمستشفيات، وكذلك المرضى وتحسين الخدمات المقدمة لهم .

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كما تفقد نائب محافظ الجيزة مستشفى أوسيم المركزى لمتابعه سير انتظام العمل والرعاية الصحية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومن وجود الأطقم الطبية بكامل طاقتها، كما زار نائب المحافظ قسم الاستقبال والطوارئ وقسم الرعاية المركزة وغرف العزل للاطمئنان على المرضى

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شكل لجنة مركزية برئاسة إبراهيم الشهابى، للمرور على كافة المستشفيات التي تواجه فيروس كورونا المستجد بنطاق المحافظة للتأكد من انتظام تقديم الخدمة وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وانتظام عمل الأجهزة الإدارية وتذليل الصعاب داخل المستشفيات .