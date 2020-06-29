شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن فيصل والهرم وعدة مناطق بالجيزة بسبب كسر مفاجئ بأحد الخطوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع المياه عن إسكان الضباط وإسكان الشباب والهرم وفيصل ومتفرعاتهم وكفر طهرمس ومنشأة البكارى والمريوطية والعروبة حتى دائرى المنيب، وذلك نتيجة حدوث كسر مفاجئ بخط قطر 1000 مم زهر، أثناء تنفيذ المقاول أعمال محور المنصورية بتقاطع شارع فيصل مع محور المنصورية.

وتأسف الشركة عن هذا العطل خارج عن إرادتها، وتبذل قصارى جهدها في سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة.

وتقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة فى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضي.

كان المهندس منصور بدوى ، رئيس شركة مياه الجيزة، قد أكد أنه سيتم قطع المياه، على المواطنين المتأخرين عن سداد الفواتير، لافتا إلى أن الشركة بدأت بالفعل في قطع المياه عن نحو 25 عمارة في عدة مناطق أبرزها منطقة المعتمدية التابعة لأرض اللواء بالجيزة.

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من جانبه قال جمال الجوهرى، رئيس القطاع التجارى بالشركة، أنه من المقرر أن يتم افتتاح عدد 4 مراكز خدمة عملاء جدد في المحافظة ، الشهر المقبل، وذلك لتقديم الخدمة لكفة عملاء المحافظة، لافتا إلى أنه بافتتاح المراكز الجديدة يصل عدد مراكز خدمة العملاء التابعة لشركة مياه الجيزة بالمحافظة لـ23 مركز خدمة عملاء، يغطى كافة أنحاء المحافظة.

وأوضح أن مراكز خدمة العملاء التابعة لشركة مياه الجيزة، تعمل حاليا بكامل طاقتها، وذلك التزاما بقرار وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار ، وتعليمات المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الجيزة، موضحا أن نسبة التحصيل وصلت حتى الان 80 %، بعد تراجع نسبة التحصيل نظرا لأزمة كورونا.

وأكد أن الشركة تستهدف رفع نسبة التحصيل الشهر المقبل لتصل لـ90 %، بإجمالى مبلغ يصل لـ200 مليون جنيه شهريا، موضحا أن هناك تعليمات مشددة بقطع المياه عن أي مواطن يتقاعس عن سداد الفواتير.

وأشار إلى أن الشركة بدأت بالفعل في إجراءات قطع المياه ورفع العدادات عن بعض المواطنين المتقاعسين عن سداد الفواتير، وتطبيق الغرامة المقررة، مؤكدا أنه لا تهاون مع أي مخالفة تحدث خلال الفترة المقبلة.