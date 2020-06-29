مدير صندوق تحيا مصر يقبل تبرع 5 آلاف ماسك "فيش شيلد" لمستشفيات العزل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل تامر عبد الفتاح القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، المهندسة زينب بشير رئيس مؤسسة بنحبك يا مصر علي خلفية تبرعها ب 5 آلاف فيس شيلد للطواقم الطبية بمستشفيات العزل علي مستوى الجمهورية في إطار اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة عدوى كورونا في المنشآت الطبية.

وقال تامر عبد الفتاح القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا في تصريحات اليوم أن الصندوق يرحب بالتعاون مع جميع الهيئات والمؤسسات الوطنية التي تدعم الدولة نحو مواجهة ازمة كورونا مضيفا أن التكافل والتعاون بين الأطرف المختلفة أمر هام وضرورى لتمكين المجتمع من تحقيق أهدافة وتابع : هناك خطط وبرامج للصندوق لدعم جيش مصر الابيض في المنشآت الصحية علي مختلف الأصعدة .

وتابع تامر عبد الفتاح المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر أن الصندوق له نشاطا ملموسا في الملف الصحى خلال الفترة الماضية واستكمل هناك أنشطة كبيرة سيتم تنفيذها لصالح المواطن المصرى سيكون لها صدى كبير في اداء الخدمات المختلفة .

Advertisements

ومن جانبها قالت المهندسة زينب بشير أن التكامل والتعاون والتكافل بين منظمات المجتمع المدني مسألة مهمة وعلي الجميع التكاتف لدعم الدولة فيما تنفذة من خطط وبرامج وتابعت : قمنا بالتبرع ب 5 آلاف ماسك شيلد للصندوق في اطار التعاون لدعم جيش مصر الابيض لحمايته من العدوى مضيفة أن الطواقم الطبية تقوم بدور بطولي في مواجهة ازمة كورونا وتقديم الرعاية الصحية لامرضى وتابعت : الدولة تتحرك بكافة اجهزتها وطاقتها لتوفير الرعاية الصحية لمصابي كورونا .

ووجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى علي جهود القوات المسلحة في إنشاء أضخم مستشفي ميدانى والتى تحتوى على قاعات لعزل بقوة إجمالية 4 آلاف سرير وسيارات إسعاف مجهزة وطائرات الإسعاف الطبي الطائر.