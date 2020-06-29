شكرا لقرائتكم خبر عن قواعد فتح الحضانات فى زمن كورونا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقرت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، الاشتراطات الواجب توافرها فى الحضانات قبل إعادة فتحها، والتى تشمل عدة اشتراطات لا غنى عنها، من أجل الموافقة على إقرار الحضانة بالالتزام بها، وتحقيقها لإعادة فتح الحضانة فى زمن فيروس كورونا، وحتى لا تتعرض الحضانة إلى سحب الترخيص، والغلق.

فى الإنفوجراف التالي، يرصد ”الخليج 365” شروط إعادة فتح الحضانات في نقاط محددة.



الاشتراطات الواجب توافرها فى الحضانات قبل إعادة فتحها (1)



الاشتراطات الواجب توافرها فى الحضانات قبل إعادة فتحها (2)

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الاشتراطات الواجب توافرها فى الحضانات قبل إعادة فتحها (3)



الاشتراطات الواجب توافرها فى الحضانات قبل إعادة فتحها (4)



الاشتراطات الواجب توافرها فى الحضانات قبل إعادة فتحها (5)