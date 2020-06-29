شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفيات التعليمية: معهد الكبد بالقاهرة يستكمل المسيرة فى القضاء على الأمراض المعدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اليوم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، عن قيام فريق جراحة المناظير الجراحية بالمعهد القومى للأمراض المتوطنة والكبد بإجراء مناظير عاجلة لإنقاذ مريضين مصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وصرح أ.د. محمد فوزى السودة رئيس الهيئة، بأن معهد الأمراض المتوطنة والكبد بالقاهرة من أكبر المعاهد المتخصصة داخل مصر ويضم بين جنباته خيرة أطباء الكبد والأمراض المتوطنة وجراحى الكبد والقنوات المرارية، وكان له دورا كبيرا فى القضاء على أمراض الكبد الناتجة عن فيروس (سي) وهو الآن يقود كتيبة من أبطال الهيئة فى مكافحة جائحة كورونا سواءا بالمعهد أو بمستشفى حميات إمبابة والتى كان لها دور كبير فى المرحلة الأولى من مراحل مكافحة الفيروس.

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وأفاد د. باسم عيسى مدير معهد الأمراض المتوطنة والكبد بأن أحد المرضى كان يعانى من ورم متقدم بالكبد وجلطه بالوريد البابي مع وجود براز مدمم ثم أصيب بفيروس كورونا المستجد وتم التدخل بمنظار معده لعلاجه أما المريضة الثانية كانت تعانى من صفراء انسداديه وتم إجراء منظار قنوات مراريه بصورة عاجلة لها منعا لحدوث أية مضاعفات قد تؤثر على حياتها ، وقام بإجراء المناظير فريق طبى مميز بقيادة د عماد عبد الستار استشاري مناظير الجهاز الهضمي ود تامر عمر استشاري التخدير.