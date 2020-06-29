شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس: منح العامل إجازة 14 يوم من تاريخ الاصابة بفيرس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس قرارا بمنح العاملين الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد إجازة بحد أدنى 14 يوما من تاريخ الإبلاغ بالإصابة، حتى تمام شفاؤهم، وفقا للحالة الصحية لكل مصاب، مع تقديم المستندات الدالة على ذلك.

كما يمنح الموظف المصاب بالأمراض المزمنة إجازة استثنائية وفقا لما تقرره اللجنة المشكلة برئاسة د. محمد الطيب ناصر المشرف العام على علاج العاملين وأعضاء هيئة التدريس ، كما يجوز في حالات الضرورة القصوي منح اجازة استثنائية للموظفة التي ترعي طفلا دون سن الثانية عشر، مع مراعاة صالح العمل.

Advertisements



وبخلاف الحالات المذكورة على نواب رئيس الجامعة كل في قطاعة والسادة عمداء الكليات والمعاهد ورؤساء القطاعات تقرير ملائمة منح اجازة استثنائية للموظف المخالط لمصاب فيروس كورونا المستجد لاعتبارات تتعلق بالحفاظ علي صحة وسلامة زملائه بالعمل.

كما قررت الجامعة عودة حالة العمل بإنتظام بكامل قوتها، وعلي السادة نواب رئيس الجامعة كلا في قطاعه والسادة عمداء الكليات والمعاهد ورؤساء القطاعات التأكد من تطبيق كافة الإجراءات التي تكفل سلامة العاملين من حيث ارتداء الكمامات، توفير مستلزمات التطهير والتعقيم.

ويستثني من هذا القرار المستشفيات وعلي المدير التنفيذي وضع النظام الذي يتفق مع نظام العمل بالمستشفيات التابعة لجامعة عين شمس.