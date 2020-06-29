شكرا لقرائتكم خبر عن مشرط 30 يونيو يستأصل سرطان الإخوان من جسد مصر.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، مشرط 30 يونيو يستأصل سرطان الإخوان من جسد مصر.. 7 مليونا يكتبون آخر سطور الجماعة بعد عقود من العمالة والإجرام.. عناصر الإخوان يغتالون الخازندار والنقراشى وأحمد ماهر ويُحرقون حارة اليهود والسينمات خدمة للمحتل.. والثورة تستعيد مواقف التنظيم ضد مصر والقوى الوطنية وعلاقته بالإنجليز والنازيين. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. ـ الرئيس السيسى خلال افتتاح مشروعات تنموية جديدة: لن نقبل الفوضى ومش هسيب حاجة غلط مش هصلحها.. الدولة أنجزت مشروعات جديدة ب 4.5 تريليون جنيه خلال 6 سنوات.. 650 مليارا لقطاع الطاقة و250 لرفع كفاءة شبكة الطرق.. والرئيس: الحنية شغل مش طبطبة ومتحركين وناجحين بأمر الله.. المصريون حافظوا على الوطن والقوات المسلحة انحازت للشعب.. الشعب أثبت أصالة معدنه والثورة لم تكن مجرد انتفاضة على نظام حكم وإنما كانت تغييراً لمسار أمة.. وماضون على العهد نحمى وطننا ولن نفرط فى حق من حقوقه Advertisements ـ 30 يونيو أنقذت مصر من الانزلاق إلى سيناريو لا يعلمه إلا الله.. مدبولى يحتفى بالذكرى السابعة للثورة ويؤكد: حققنا معدلات نمو غير مسبوقة رغم تأثير ـ 30 يونيو أنقذت مصر من الانزلاق إلى سيناريو لا يعلمه إلا الله.. مدبولى يحتفى بالذكرى السابعة للثورة ويؤكد: حققنا معدلات نمو غير مسبوقة رغم تأثير كورونا عالميا.. ونسعى لاستصلاح 1.2 مليون فدان ونفذنا 60 ألف وحدة إسكان بديل للعشوائيات بالقاهرة ـ مشرط 30 يونيو يستأصل سرطان الإخوان من جسد مصر.. 7 مليونا يكتبون آخر سطور الجماعة بعد عقود من العمالة والإجرام.. عناصر الإخوان يغتالون الخازندار والنقراشى وأحمد ماهر ويُحرقون حارة اليهود والسينمات خدمة للمحتل.. والثورة تستعيد مواقف التنظيم ضد مصر والقوى الوطنية وعلاقته بالإنجليز والنازيين



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مشرط 30 يونيو يستأصل سرطان الإخوان من جسد مصر.. غدا بـ"الخليج 365" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.