شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يستثنى المرأة الحامل التى ترعى أطفال أقل من 12 عاما من قرار العودة للعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، قرارا رقم 1104 لسنة 2020، بتعديل قرار عودة انتظام العمل الصادر فى وقت سابق حيث أضيف إليه استثناء الموظف المصاب بأى من الأمراض المزمنة وفقا لما يقدمه من تقرير طبى معتمد من أى مستشفى حكومى، وكذا الموظفة الحامل بعد تقديم تقرير طبى يؤكد ذلك، والموظفة التى ترعى طفلا أو أكثر يقل عمره عن أثنتى عشرة سنة ميلادية، وذلك بعد تقديم شهادات ميلاد الأطفال.

كان قد قرر الأزهر الشريف فى وقت سابق عودة العمل بنظام الحضور والانصراف بمختلف قطاعاته مع تشديد الإجراءات الوقائية، ونص قرار وكيل الأزهر رقم ( 1056) لسنة 2020 م على الآتى: المادة الأولى: عودة العمل بنظم الحضور والانصراف المعمول بها بقطاعات الأزهر المختلفة ويستثنى منها العاملون المخالطون لأحد المصابين بفيروس كورونا المستجد 19، ويمنح إجازة استثنائية لا تزيد عن 14 يوما ولا تزاد إلا بموجب تقرير طبي معتمد.

المادة الثانية: على جميع قطاعات الأزهر الرئيسية والمناطق الأزهرية الإعلان عن كافة التعليمات والتدابير الاحترازية التي تكفل سلامة العاملين التي منها ارتداء الكمامات وتوفير مستلزمات التطهير والتعقيم للحماية من فيروس كورونا المستجد.

المادة الثالثة: على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 2020/6/28.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن يوم الثلاثاء الماضى عن مجموعة قرارات جديدة بشأن خطة التعايش مع فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية للحد من انتشاره بالتزامن مع عودة الحياة لطبيعتها بشكل تدريجى.

وأضاف مجلس الوزراء: لو هناك احتياج لعودة كامل العمالة في قطاع ما، للوزير إرجاع القطاع بالكامل". وجاءت القرارات كالتالي:

1- إعادة فتح المطاعم والمقاهى والنوادي الرياضية وصالات الجيم مع السماح بتواجد 25% من طاقتها.

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2- فتح دور العبادة لأداء الصلوات مع تعليق صلاة الجمعة وصلاة الأحد في الكنائس.

3- غلق المقاهي والمطاعم 10 مساء.

4- منع تناول شرب الشيشة في المقاهي.

5- غلق المحال التجارية الساعة 9 مساء.

6- استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة.

7- استمرار غلق دور المناسبات في المساجد والكنائس.

8- فتح السينما والمسارح بنسبة 25% من طاقتها.

9- استمرار عمل المواصلات العامة حتى منتصف الليل وإعادة سيرها من 4 صباحاً.​