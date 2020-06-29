شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تزيل مبنى تعدى على حرم سور مجرى العيون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال تنفيذ قرارات إزالة مبنى جمعية صناع الأثاث بسور مجرى العيون احتراما لهيبة الدولة وإعلاء لكلمة القانون وتنفيذا لقرار المجلس الأعلى للآثار وبالتعاون مع الجهات الشرطية و المعنية.

وأضاف المحافظ أن قرار الإزالة جاء نتيجة تعدي المبنى وملحقاته علي حرم السور وملاصقته للجزء الرئيسي من الأثر المعروف بالسبع سواقي، مشيرا إلى أن هذا المبنى يحتل المكان الذي كانت الساقية السابعة موجودة به، والتي بدورها كانت تقوم بإمداد سور مجرى العيون بالمياه ليوصلها للقلعة.

ونوه المحافظ أن المحافظة أولت اهتماما كبيرا بتنفيذ هذا القرار نظرا للأهمية التاريخية والأثرية لهذه المنطقة التي ستشهد أيضا مرور موكب المومياوات الملكية بها ضمن خط سيرها إلى متحف الحضارات الجديد.

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من جانبها أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه احتراما لهيبة الدولة وتنفيذا للقانون تم البدء في إخلاء وهدم وإزالة الجمعية التعاونية للأثاث وملحقاتها للتعدي علي حرم السور، مشيرة إلى أن هذا القرار أخذ حيز كبير من الاهتمام لأنه شكل اهمية كبيرة لوجوده بجانب سور مجرى العيون وهو أثر له أهميته إلى جانب وجوده وسط منطقة عشوائية تدخل حيز تطوير المناطق العشوائية بالإضافة إلى وجوده خلال طريق سير المومياوات الملكية .

الجدير بالذكر أن المبنى يتكون من مقر لجمعية صناع الأثاث، والتي تنقسم إلى جزأين أرضي وهو معرضًا لعرض الأثاث المنزلي، وعلوي وهو ورش التصنيع، ثم سطح المبنى الذي يتم استغلاله كمخزن، وكان قد بدأ بالفعل تنفيذ القرار بإخلاء مقر الجمعية من أي متعلقات أو بضائع، وذلك لإعطاء ماليكيها فرصة للإخلاء تمهيدًا للتنفيذ الإزالة حتى سطح الأرض.