شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء توضح حكم بيع السجائر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما حكم بيع السجائر؟.. سؤال ورد اليوم الإثنين إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وأجاب على السؤال الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال عاشور:"نوضح أولا كيفية تحديد أن التدخين حرام شرعا، فحينما حرمنا فى دار الإفتاء المصرية التدخين لم يكن قد ظهر الرأى الطبى فى التدخين، حيث جاء التحريم وقتها بناء على أنك تنفق أموالك على التدخين فى حين أنك وأسرتك أولى بهذه الأموال وكان هناك خلاف على هذه المسألة ولكن حينما ظهر الرأى الطبى فى مصر ومنظمة الصحة العالمية بأن التدخين ضار وقد يؤدى إلى الوفاة حسمنا الأمر بأنه حرام شرعاً".

وتابع عاشور: "كانت السجائر أصبحت ثقافة لدى الكثير فهنا كانت الدعوى أولى من الفتوى، بأن ننصح الناس وأن نبين لهم أن التدخين ضار جدا بالصحة ومخاطره على الإنسان وأن الصحة أولى من المزاج لأن المزاج وقتى ويزول وتتأثر صحتك بعد ذلك وهكذا".

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واستطرد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية:"نفس الأمر لبيع السجائر لأنها أصبحت ثقافة والشيشة كذلك فلو قلنا لصاحب الكشك أو المحل اغلق فورا لأنك تبيع حراما لن يستمع إلى كلامك مطلقا، فما كان حراما وانتشر لا تستطيع أن تمنعه بكلمة خاصة إذا أصبح ثقافة ودخل أمزجة الناس، فالأمر يحتاج معالجة حتى نحقق الفتوى".

واختتم الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية:"يجب أن يكون الأمر تدريجيا فلا نقول له اغلق المحل أو توقف عن بيع السجائر، لأنه سيقول لك هذا مصدر رزقى ومكسبى، ولكن نبين له أن المكسب الحقيقى فيما ينفع به الناس وأن يجلب الله لك البركة فى رزقك بسبب ذلك وهكذا نتحدث معه تدريجيا".