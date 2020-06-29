شكرا لقرائتكم خبر عن خطة التعايش مع كورونا.. مقدمناش حل تاني - سيلفى تيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الخليج 365 حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعى سيلفى تيوب، والذى يقدمه الزميل أسامة طلعت، وتناول البرنامج إجراءات التعايش مع فيروس كورونا التي أقرتها الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، وما ترتب عليها من حراك على وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية تطبيق بعض القرارات.

ومن القرارات التي أقرتها الحكومة لإعادة فتح المطاعم والمقاهي في عموم البلاد، مع حظر تقديم الشيشة، اعتبارًا من 27 يونيو، حتى العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي، مما يعني إلغاء القرارات السابقة الخاصة بتوقيتات حظر التجول، الذي فرض قبل أشهر للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وبموجب خطة الحكومة المصرية، فإن وسائل النقل الجماعي، ستستمر في أنشطتها حتى منتصف الليل بالتوقيت المحلي، فيما شدد رئيس الوزراء المصري على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء أقنعة الوجه للوقاية من انتشار الفيروس.

سيلفى تيوب، هو برنامج أسبوعى ساخر يناقش القضايا الاجتماعية، ويقدمه أسامة طلعت، يوم الإثنين من كل أسبوع، عبر موقع الخليج 365 ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة للموقع.