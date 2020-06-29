شكرا لقرائتكم خبر عن خالد العناني يشكر الهيئة الهندسية والمقاولون العرب على جهود تطوير قصر البارون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الدولة المصرية وجهت العديد من الرسائل بافتتاح عدد من المشروعات بمصر الجديدة من بينها قصر البارون.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد إلى أنه وجه الدعوة لوسائل الإعلام المصرية والعالمية بتصوير قصر البارون بالمجان غدا.

وتابع «القصر أصبح أيقونة بعدما كان مهملا منذ عشرات السنوات»، موجها الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمقاولون العرب على دورهما في تطوير قصر البارون.

وأضاف «سعر تذكر قصر البارون 20 جنيها للكبير و10 لطلاب الجامعة، وبالمجان لمن تخطى الستين»، مشيرا إلى أنه سيتم السماح بدخول 100 شخص كل ساعة ابتداء من التاسعة صباحا حتى السادسة مساء.

وأردف «القصر سيشمل مطاعم وكافاتريات في حديقة القصر بأسلوب القرن العشرين»، مشيرا إلى أن تكلفة تطوير قصر البارون بلغت 175 مليون جنيه.

وأوضح أنه لم يكن هناك تفكير بتحويل قصر البارون إلى فندق لقلة عدد الغرف المتواجدة به.

وأشار إلى أن بلجيكا ساهمت بنسبة 8% في مشروع تطوير قصر البارون، لافتا إلى أن سفيرة بلجيكا وجهت له الشكر على حضور حفل افتتاح القصر اليوم.

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ولفت إلى أن مطاري سفنكس والعاصمة يخدمان السياحة، مضيفا «انتقال الرئيس السيسي إلى قصر البارون لافتتاحه اليوم رسالة مهمة».