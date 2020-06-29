شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة الكورونا تروي لحظات حدفها من الدور الخامس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت شروق، المرأة التي ألقاها زوجها من شرفة المنزل بحجة أنها مريضة بفيروس كورونا المستجد، إن زوجها يُدعى مصطفى عبدالفتاح وكان يعمل «استرجي»، ولكنه ترك هذه المهنة لأنها لا توفر له الأموال التي يريدها.

وتابعت «شروق»، خلال حوارها ببرنامج «تفاصيل»، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، والمُذاع على فضائية «المحور»، أن زوجها في آخر يوم قبل إلقائها من الشرفة، قام بضربها بصورة كبيرة، وقام بربطها من رجلها بحبل الغسيل حتى لا تهرب، مستطردة: «كان بيضربني بسلك الكهرباء وبيقولي أنا عايز فلوسي، أنا حياتي باظت».

وأشارت إلى أنها قامت بالاقتراب من شرفة المنزل، للاستغاثة من المواطنين في الشارع، فقام بسبها وضربها حتى سقطت من شرفة الدور الخامس، معقبة: «لقيت نفسي طايرة في الجو، ومحستش بأي حاجة، مفيش حاجة سليمة فيا إلا أيدي».