شكرا لقرائتكم خبر عن والد شروق ضحية كورونا بعد تعذيب زوجها: «لا أملك شيء سوى حسبي الله ونعم الوكيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال والد شروق، المرأة التي ألقاها زوجها من شرفة المنزل بحجة أنها مريضة بفيروس كورونا المستجد، إنه كان يقوم بإعادة نجلته إلى منزل زوجها، عندما كانت «تغضب» حتى لا يخرب بيتها، معقبًا:«كنت بقولها أرجعي ربي عيالك، ومكنتش أتخيل أن بنتي تُصاب بشلل نصفي وهي عندها 25 سنة، أنا لا أملك شيء إلا حسبي الله ونعم الوكيل».

وتابع والد شروق، خلال حواره ببرنامج «تفاصيل»، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، والمذاع على فضائية «المحور»، أن زوج نجلته قام بتطليقها بشكل رسمي، ولكن نجلته طلبت منه العودة إلى منزل زوجها بعدما قام باختطاف أحد أولادها، فرفض قائلاً: «لو رجعتي هترجعي جثة هامدة»، فقامت نجلته بالعودة إلى زوجها دون موافقته.

وأشار إلى أن نجلته لديها كسر في الحوض، وقطع في الحبل الشوكي، والأربطة العصبية، وتُعاني من شلل نصفي، مطالبًا وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بعلاج ابنته، قائلاً: «بنتي بتموت، وأنا مش معايا فلوس علاج، ومش عارف أروح ولا أجي منين».