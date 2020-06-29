شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الصيني يتحدث عن موقف بلاده من سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن وزير خارجية الصين، وانج يي، دعم بلاده حل أزمة سد النهضة عن طريق الحوار، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق أعلن وزير الرى السودانى، ياسر عباس، أنه أصبح من الممكن توقيع اتفاق يراعي مصالح مصر وإثيوبيا والسودان بشأن تعبئة سد النهضة، وفقا لخبر عاجل لوكالة سبوتنيك الروسية. وأضاف وزير الرى السودانى، أن السودان تعول على حكماء أفريقيا لطى الأزمة التى نشبت حول سد النهضة الإثيوبي. ويعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين، الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة جلسة مفتوحة برئاسة فرنسا (الرئيس الحالى خلال شهر يونيو) للنظر فى موضوع سد النهضة وذلك بمشاركة الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا إذا ما رغبت المشاركة. شارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء الجمعة الماضية، فى قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقى عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة قضية سد النهضة، برئاسة سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، الرئيس الحالى للإتحاد، وبحضور أعضاء مكتب الرئيس الكينى أوهورو كينياتا، والرئيس المالى إبراهيم أبوبكر كيتا، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيلكس تشيسيكيدى، وعبدالله حمدوك، رئيس وزراء السودان، وآبى أحمد رئيس وزراء إثيوبيا. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 65,188

تعافي 17,539

وفيات 2,789

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