شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس حكماء جامعة عين شمس يناقش استثمار أرض الجامعة بالعبور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، مجلس حكماء جامعة عين شمس، وذلك لبحث سبل الاستثمار الخاصة بفرع الجامعة بمدينة العبور.

حضر الاجتماع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الدكتور فاروق العقدة نائب رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي الاسبق، الدكتور أيمن عاشور مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، الدكتور نظمي عبدالحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عبدالناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والسادة.

إلى جانب رؤساء الجامعة السابقين؛ وهم الدكتور عبدالوهاب عبدالحافظ، الدكتور محمد عوض تاج الدين، الدكتور صالح هاشم، الدكتور على العبد، الدكتور أحمد زكي بدر، الدكتور عبدالوهاب عزت، الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة، الدكتور ناجي عبدالمؤمن عميد كلية الحقوق، الدكتور عمر الحسيني وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واعضاء اللجان الهندسية والمالية واللجنة القانونية.

واستعرض «المتيني» القرارات السابقة منذ تخصيص أرض للجامعة بمدينة العبور وما طرأ خلال الفترات السابقة من اجراءات وقرارات اسفرت عن وادي الجامعة للتعلم والابتكار، واوضح سيادته انه تم تشكيل ثلاث لجان هندسية، مالية وقانونية من اجل وضع تصور كامل للمشروع، وبالفعل تم وضع عدد من دراسات الجدوى بعد التواصل مع عدد من المكاتب العالمية المتخصصة.

وأعرب المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، عن سعادته بتواجده في جامعة عين شمس أحد صروح العلم العملاقة في مصر والشرق الأوسط والعالم، كما أبدي دعمه الشديد لهذا المشروع العملاق الذي سيعود بالنفع على مصر ويضعها في مصاف الدول المتقدمة موضحا ان هذا ليس بجديد على جامعة عريقة مثل جامعة عين شمس، واكد سيادته ضرورة وجود مساهمة وطنية في دراسة الجدوي مما يساهم في تقليل التكاليف، الاستفادة للجهات المحلية بالمشاركة في مثل هذه المشروعات الضخمة.

وأوصي الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق، بضرورة وضع دراسة مالية سريعة للمشروع.

وطالب الدكتور محمد عوض تاج الدين بضرورة وجود أكثر من عرض للشراكة مع الجهات الاخري من اجل تعظيم العائد المالي للجامعة.

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كما قام الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة، بعرض اللائحة المالية للمشروع، كما قام بشرح الأنظمة المقترحة التي تم وضعها كرؤية لإنشاء المشروع من خلال الشركات الخارجية.

كما قدم الدكتور عمر الحسيني وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عرضا لخطة إنشاء فرع جامعة عين شمس، موضحا ما تم من تصميمات تضمن حسن استغلال المساحات بشكل عصري متميز.

مجلس حكماء جامعة عين شمس

مجلس حكماء جامعة عين شمس