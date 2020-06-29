"طيران الإمارات" تستأنف تقديم خدمات الركاب للقاهرة ابتداء من أول يوليو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت طيران الإمارات، اليوم الاثنين، أنها ستستأنف تقديم خدمات الركاب إلى كل من القاهرة وتونس ابتداء من الاول من يوليو المقبل وجلاسكو 15 يوليو المقبل والمالديف 16 يوليو المقبل وذلك في إطار توسيع خيارات السفر المتاحة أمام عملائها.

وذكرت وكالة الانباء الاماراتية / وام/ - انه بذلك يرتفع عدد المحطات التي ستغطيها طيران الإمارات بخدمات ركاب في يوليو إلى 52 مدينة موفرة مزيدا من الخيارات أمام عملائها لمواصلة سفرهم براحة وأمان عبر دبي بين الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكيتين مع اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية المكثفة لضمان صحة وسلامة المسافرين والعاملين على الأرض وفي الأجواء.

وسيتمكن عملاء طيران الإمارات الآن من السفر إلى دبي عقب الإعلان مؤخرا عن فتح أبواب المدينة أمام رجال الأعمال والسياح اعتبارا من 7 يوليو المقبل وتطبيق بروتوكولات جديدة للسفر الجوي تسهل سفر مواطني دولة الإمارات والمقيمين والسياح مع الحفاظ على صحة وسلامة الزوار والمجتمعات.