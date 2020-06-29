شكرا لقرائتكم خبر عن قصر البارون يستقبل زائريه غدا.. و"الآثار" تمد مواعيد الزيارة للسادسة مساءً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل قصر البارون امبان زائريه ابتداءً من غد الثلاثاء، وذلك بعد أن قام فخامة رئيس الجمهورية بافتتاحه اليوم الاثنين بعد الانتهاء من أول مشروع متكامل لإنقاذ وترميم قصر البارون امبان، وإعادة تأهيله ليصبح معرضا يروى تاريخ حى مصر الجديدة.

ونظرا لرغبة عدد كبير لزيارة القصر قرر الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار مد مواعيد فتح زيارة القصر لتكون من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء بدلا من الرابعة مساء.

وأكد وزير السياحة والاثار على أنه فى إطار التدابير الاحترازية التى تتخذها وزارة السياحة والآثار لمواجهة فيروس كورونا المستجد ولضمان أعلى مستويات السلامة الصحية للزائرين سيتم بيع 900 تذكرة فقط يوميًا كحد أقصى حتى منتصف يوليو الجارى، بواقع 100 زائر كل ساعة.

على أن يتم تخفيض عدد التذاكر المباعة إلى 700 تذكرة يوميا كحد اقصى بواقع 100 زائر كل ساعة، وذلك بعد منتصف يوليو الجارى بعد تطبيق مواعيد الفتح المتعادية من 9 صباحا وحتى 4 مساء. مضيفا إلى أن الحد الأقصى لعدد للزائرين داخل كل قاعة بالقصر هو 10 زائرين وأقصى عدد للزائرين بمنطقة البانوراما (سطح القصر) هو 15 شخصا فى نفس الوقت كحد أقصى، وسوف تستغرق الزيارة داخل مبنى القصر بحد اقصى 45 دقيقة.

كما وجه الشكر لكل من ساهم فى نجاح هذا المشروع من زملائه من الوزراء ومعالى محافظ القاهرة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب وسفارة بلجيكا بالقاهرة ومكتبة الإسكندرية، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ومكتب مصر للاستشارات وجمعية مصر الجديدة والنائب مدحت الشريف عضو مجلس النواب عن منطقة مصر الجديدة والنزهة وزملائه من العاملين بالمجلس الاعلى للآثار وأعضاء اللجنة العالمية لسيناريوهات العرض المتحفى.

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وأشار الدكتور خالد العنانى إلى أن القصر سوف يأخذ زائريه فى رحلة إلى الماضى حين بدأ البارون إمبان فى انشاء حى مصر الجديدة وبناء قصره الشهير، ليستمتع الزائر بمشاهدة بعض تفاصيل نمط الحياه اليومية المعروفة فى اوائل القرن العشرين حيث تم عرض أحد عربات ترام مصر الجديدة القديمة بحديقة القصر وذلك بعد ترميمها، بالإضافة إلى وضع سيارات قديمة مثل التى كانت تسير فى شوارع القاهرة خلال عشرينات وثلاثينات القرن الماضى لتعطى صورة حية عن حى مصر الجديدة ونمط الحياة بها خلال هذه الفترة.

ويضم القصر لوحات إرشادية هى أحد العناصر المكونة لمعرض تاريخ حى مصر الجديدة، بالإضافة إلى تلك اللوحات الخاصة باشتراطات السلامة الصحية التى اقرتها الوزارة والتى يجب أن يتبعها الزائرين والسائحين خلال جولتهم داخل القصر، والبوابات الإلكترونية ونظام تأمين إلكترونى شامل ونظم إضاءة الخاصة بالعرض، وشاشات العرض المالتيميديا culturama لعرض صورا وأفلام وثائقية عن اعمال بناء حى مصر الجديدة وقصر البارون وشكل الشوارع والمبانى والمحلات والسيارات الخاصة وعربات الترام وغيرها من مظاهر الحياة فى الحى فى ذلك الوقت.

كما تعرض الشاشات ايضا صور للبارون امبان نفسه وشريكه نوبار باشا، والمهندس الفرنسى ألكسندر مارسيل الذى قام بتصميم القصر، بالإضافة إلى أحد عربات ترام مصر الجديدة القديمة التى تم عرضها بحديقة القصر بعد ترميمها، والسيارات القديمة مثل التى كانت تسير فى شوارع القاهرة خلال عشرينات وثلاثينات القرن الماضى التى تم وضعها بالحديقة لتعطى صورة حية عن حى مصر الجديدة ونمط الحياة بها خلال هذه الفترة.

كما يضم القصر منطقة خدمات سياحية مقدمة للزائرين والموجودة بحدائق القصر وحول المساحات المكشوفة المحيطة به والتى تضم عربة بطراز مستوحى من الطابع التاريخى للقصر وتحترم البيئة المحيطة لتقديم مشروبات ومأكولات خفيفة للزائرين، وكافتيريا ومطعم ذات طراز مميز يحترم البيئة الأثرية للقصر لتقديم تجربة مميزة للزائرين حيث تعكس الخدمات ومقدميها الأجواء التاريخية لبدايات القرن العشرين مثل زى العاملين بالطراز القديم والتى توحى بالفترة الزمنية للقصر. ويتم بها تطبيق شروط التباعد الاجتماعى واشتراطات السلامة الصحية المعتمدة.

ويقدم القصر معرض لمجموعة متنوعة من الصور والوثائق الارشيفية والرسومات الإيضاحية والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حى مصر الجديدة (هيليوبوليس والمطرية) عبر العصور المختلفة، بالإضافة إلى أهم معالمها التراثية، ومجموعة متنوعة من الصور والخرائط والوثائق والأفلام تحكى تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة فى تلك الفترة الزمنية المميزة.

بُنى قصر البارون على طراز العمارة الهندية، حيث أسسه المليونير البلجيكى البارون إدوارد إمبان، ويقع القصر فى شارع العروبة بمنطقة مصر الجديدة فى القاهرة.