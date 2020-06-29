شكرا لقرائتكم خبر عن هدية الله لمصر.. رواد تويتر يحتفلون بافتتاح السيسى للمشروعات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجموعة من المشروعات القومية، من بينها تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطارى سفنكس والعاصمة، حيث أصبح اسم الرئيس السيسى بعد ساعات قليلة من افتتاح المشروعات على رأس الترندات والأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث يزين اسم السيسى قائمة "الترند" فى مصر، بموقع تويتر.



أحد المغردين

مغردو تويتر، أشادوا بالمشروعات العملاقة والمهمة، التى افتتحها الرئيس السيسى اليوم، رغم الأوضاع التى يعيشها العالم فى الوقت الراهن من أزمة كورونا، إلا أن رواد تويتر، أشادوا أيضا بالشكل العام لتنظيم افتتاح هذه المشروعات، والتباعد الاجتماعى، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وهو ما أظهر الحدث بشكل مميز أمام كافة أنحاء العالم.



إحدى المغردات

كذلك لم يفت على رواد تويتر، أن يحتفلوا بالذكرى الـ7 لثورة 30 يونيو، فى نفس التوقيت الذى يفتتح فيه الرئيس هذه المشروعات القومية الهامة.



إحدى رواد تويتر

إحدى المغردات باسم منال قالت: "مش مبالغة أبدا لكن بالفعل والعمل السيسي زعيم مصر والعرب والعالم قريبا لأنه لا بد أن ينتصر ويسود الحق والشرف مهما طال الزمن.. فى النهاية لا يصح إلا الصحيح.. فمهما تمتع الشر والأشرار بشرهم وخداعهم وإعلامهم وكذبهم وأجرامهم فترة إلا أن وعد الحق الناصر العادل سينفذ على الأرض".

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وقالت أخرى: "لم نر مثل هذا الكم من المشاريع الحقيقية إلا فى عهد الزعيم قاهر الإخوان وتجار الدين عبد الفتاح السيسى"، وقال ثالث، "الله يرحم أيام ما كنا بنفتتح كوبرى ويقعد الإعلام يتغزل فيه أسبوع... الآن بنفتتح بالعشرة فيوم واحد وعادى عادى".

وقال مغرد يحمل اسم أدهم، "سيسطر التاريخ بحروف من نور أن هناك مصريا نبت من جيش هذا الشعب فاقت إنجازاته محمد على وعبدالناصر .. وبنى نهضة مصر الحديثة".