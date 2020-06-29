شكرا لقرائتكم خبر عن تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى بعد 37 يومًا فى العزل الصحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر طبى، بمستشفى أبو خليفة، إن الحالة الصحية لرجاء الجداوى، غير مستقرة وحرجة داخل العناية المركزة للمستشفى، بعد مرور 37 يوما عليها فى العزل الصحى.
وأكد المصدر الطبى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الفنانة رجاء الجداوى، ما زالت تتواجد على جهاز تنفس صناعى اختراقى، مشيرًا إلى أن جهاز التنفس، لعب دورا هاما، فى ضبط نسبة الأكسجين فى الدم، لكنها لن تستطيع الاستغناء عن جهاز التنفس الاختراقى ولو لحظات.
وأوضح المصدر الطبى، أن الجهاز التنفس الصناعى الاختراقى، هو عبارة عن أنبوبة متصلة بالرئتين من الفم عبر الحنجرة إلى الرئتين، ويتم منحها الأدوية بإنتظام، لمساعدتها على التعامل مع جهاز التنفس.
وأجرت الفنانة رجاء الجداوى منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليل"pcr"، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانى عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجته، إيجابية.
وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة ولا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.
الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة أخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.
كانت هذه تفاصيل خبر تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى بعد 37 يومًا فى العزل الصحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.