شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن لـ"الخليج 365": شروط فتح الحضانات خاضعة للتعديل لسلامة أطفالنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه سيتم فتح الحضانات بإجراءات احترازية بشكل تجريبى، مع العلم أن فتح الحضانات سيكون بطاقة استيعابية، تضمن أيضا التباعد وبما تضمن مصلحة الأطفال، كما ستقوم الحضانات بالتوقيع على إجراءات تضمن تنفيذها لإجراءات الاحترازية.

وأضافت الوزيرة فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه سيكون هناك رصد ومتابعة لهذه الحضانات للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لافتة إلى أن الحضانات اختيارية للأسر، وأن الإجراءات التى سيتم اتخاذها كإجراءات احترازية ستكون مرنه وقابلة للتعديل فى أى وقت طالما أنها في مصلحة الأطفال، حيث أن الهدف الأساسى.

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كانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، الاشتراطات الواجب توافرها فى الحضانات قبل إعادة فتحها والتى تشمل وجود شخص مدرب مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى وتخفيض عدد الأطفال إلى 50% من السعة الاستيعابية طبقا لما ورد بالترخيص حفاظاً على التباعد الاجتماعى على أن تلتزم الحضانة بتوفير كاشف حرارى عن بعد ويتم قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يومياً، وعدم دخول أى فرد تظهر علىه أعراض إصابة ويمنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين ويلزم خلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين.

وأوضحت وزارة التضامن أنه يمنع استقبال الزائرين أو الأهالى داخل الحضانة وضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين والسماح للطفل بالدخول بحقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية (مناديل ومطهر وفوطة وصابون ) والحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال وضرورة تخصيص غرفة للعزل الطبى فى حالة حدوث أى إصابة للعاملين أو الأطفال وذلك لحين اتخاذ الاجراءات اللازمة وفي حالة ظهور أى حالة فى الحضانة يتم إخلاؤها وتعقيمها وغلقها لمدة أسبوع على الأقل ومتابعة المخالطين للتأكد من عدم ظهور أى أعراض الإصابة بالعدوى ويتم فحص جميع العاملين بالحضانة وعمل تحليل صورة دم كاملة للعاملين قبل إعادة فتح الحضانة ويراعى عدم حضور الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة ووضع سياسة للاجازات المرضية للعاملين.

وتراقب إدارة الحضانة بشكل مستمر كل جديد عن فيروس كورونا المستجد وأى توصيات تخرج من الوزارة والجهات المعنية والتوعية المستمرة للأطفال على التباعد الاجتماعى وطرق الوقاية ووجود ملصقات ومواد توعوية مناسبة للأطفال عن مكافحة العدوى والتباعد.