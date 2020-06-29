إنفو جراف.. 10 إجراءات للتخلص من مخلفات كورونا بالمنشآت السياحية والرياضية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة البيئة، مجموعة من الإجراءات بالتزامن مع بداية عودة النشاط السياحى والرياضى فى مصر، ضمن إجراءات التعايش مع فيروس كورونا، لضمان التخلص الآمن من مخلفات مستلزمات الوقاية فى كافة القطاعات والمنشآت، الرياضية والتجارية والسياحية والفنادق.
في الإنفوجراف التالي، نتعرف معا على إجراءات للتخلص من مخلفات كورونا بالمنشآت السياحية والرياضية.
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