شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: وفاة مراقب ورصد 10 حالات صحية لملاحظين ومراقيبن بامتحانات الدبلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى 165 ألف طالب وطالبة من طلاب الدبلومات الفنية امتحانات المواد العملية (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي 2019/2020، التي تبلغ 162 مادة في النوعيات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي)، داخل 1397 لجنة موزعة علي جميع المديريات التعليمية.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن الامتحانات سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ مضيفًا أنه تم توفير جميع الأدوات الاحترازية من كمامات قطنية، وواقيات للوجه، وقفازات لكل الطلاب وكل المعلمين.

Advertisements

وتم إبلاغ الغرفة بوفاة رئيس لجنة مدرسة قويسنا الثانوية الزراعية، فجر اليوم، وتم استبداله وتصعيد المراقب الأول رئيسًا للجنة، كما رصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة خلال اليوم الثاني، حيث تم الإبلاغ عن إصابة 10 حالات من بين الملاحظين والمراقبين وحالة لطالب وتم نقلهم إلي المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.