شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف.. 5 طرق للقضاء على توتر الامتحانات وكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتشار فيروس كورونا تزامنا مع فترة الامتحانات يعانى طلاب الثانوية من الذعر والتوتر الشديد وعدم القدرة على التركيز، وحسب ما ذكره موقع melbournechildpsychology فهناك بعض النصائح للأبوين لتعزيز الحالة النفسية للطلاب ومساعدتهم على تخطى فترة الامتحانات.

في هذا الإنفو جراف نتعرف معا على طرق التخلص من التوتر والقلق من الامتحانات والخوف من الإصابة بفيروس كورونا..

توفير جو هادئ ومريح للمذاكرة بعيدا عن المشاحنات والأجواء المزعجة.

ضع جدولًا زمنيًا للمذاكرة يتضمن فترات راحة وأوقاتا للاسترخاء.

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شرب الكثير من الماء وتقليل الكافيين والسكر.

مساعدة الأبناء على المذاكرة ومنحهم الشعور بالدعم

تجنب نقل مشاعرك السلبية وخوفك على ابنك من العدوى أو عدم النجاح