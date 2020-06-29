شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. وزارة التضامن تعلن شروط إعادة فتح الحضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها وزارة التضامن تعلن شروط إعادة فتح الحضانات، حيث اتخذت الإدارة العامة لمرور الجيزة إجراءاتها وذلك بمناسبة أعمال إصلاح كابل جهد متوسط "طوارئ"، حيث أقرت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، الاشتراطات الواجب توافرها فى الحضانات قبل اعادة فتحها والتى تشمل وجود شخص مدرب مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى وتخفيض عدد الأطفال إلى 50% من السعة الاستيعابية طبقا لما ورد بالترخيص حفاظاً علي التباعد الاجتماعى على أن تلتزم الحضانة بتوفير كاشف حرارى عن بعد ويتم قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يومياً، وعدم دخول أى فرد تظهر علىه أعراض إصابة ويمنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين ويلزم خلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين.

وزارة التضامن تعلن شروط إعادة فتح الحضانات

أقرت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، الاشتراطات الواجب توافرها فى الحضانات قبل اعادة فتحها والتى تشمل وجود شخص مدرب مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى وتخفيض عدد الأطفال إلى 50% من السعة الاستيعابية طبقا لما ورد بالترخيص حفاظاً علي التباعد الاجتماعى على أن تلتزم الحضانة بتوفير كاشف حرارى عن بعد ويتم قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يومياً، وعدم دخول أى فرد تظهر علىه أعراض إصابة ويمنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين ويلزم خلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين.

27 يوليو..الحكم على حنين حسام ومودة الأدهم و3 أخرين

أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الاثنين، نظر ثانى جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم و3 أخرين، لاتهامهم بالتعدى على القيم والمبادىء الأسرية، لجلسة 27 يوليو المقبل للحكم.

تأكيدًا لليوم السابع.. على جبر يمدد تعاقده مع بيراميدز لـ 4 مواسم

مدد نادى بيراميدز تعاقده مع المدافع على جبر لمدة عامين إضافيين ليستمر بموجبه فى صفوف بيراميدز حتى عام 2024، بعدما كان عقده السابق ينتهى فى عام 2022، يأتى ذلك لما سبق وأشار إليه ”الخليج 365” فى إطار خطة النادى لتخفيض عقود كل من عمر جابر وعلى جبر وأحمد الشناوى، حيث إنهم من أعلى العقود فى صفوف الفريق.

ننشر نصر كلمة الرئيس السيسى بمناسبة الذكرى الـ 7 لثورة 30 يونيو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ،اليوم الاثنين، أن ثورة 30 يونيو قضت على كل محاولات البعض المستميتة لطمس الهوية الوطنية، وقال الرئيس السيسي - في كلمتة لمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو - إن جماهير الأمة خلال هذه الثورة المجيدة سطرت بإرادتها الأبيه ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن .

أيمن الجميل: افتتاحات اليوم رسالة خير وقوة.. وخطط التنمية لم تتعطل ونتوقع نموا بـ4%

قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن حزمة المشروعات الجديدة التى افتُتحت صباح اليوم بمثابة رسالة طمأنة وتحفيز للمستثمرين، فضلا عن أثرها على المؤسسات المالية العالمية، وعلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشددا على أن ما يُنجزه الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة يُمثّل قفزة اقتصادية وتنموية واسعة للغاية، وتقترب من حدود الإعجاز الذى يتجاوز العقل، بالنظر إلى قدرات الدولة المصرية المعروفة، وإلى الضغوط والعقبات التى نواجهها محليا، أو التى يعيشها العالم بكامله خلال الشهور الأخيرة بسبب أزمة وباء كورونا.

تسريح أكثر من 100 موظف فى الاتحاد الإنجليزى بعد خسارة 300 مليون إسترلينى

كشف الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم عن الخسائر المالية وصلت قيمتها إلى 300 مليون جنيه إسترلينى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، وتوقف نشاط كرة القدم.

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محمد صلاح يتبرع بـ15 أسطوانة أكسجين و3 أجهزة قياس نسبة الأكسجين بالدم لقريته

تسلمت مؤسسة اللاعب محمد صلاح الخيرية بقرية نجريج مسقط رأس اللاعب محمد صلاح المحترف فى صفوف نادى ليفربول الإنجليزى 15 أسطوانة أكسجين و3 أجهزة لقياس نسبة الأكسجين بالدم، تبرع من اللاعب لأبناء قريته لخدمة المصابين بفيروس كورونا المستجد.

الرئيس السيسي يتفقد قصر البارون بعد افتتاحه ويستمع لشرح حول إعادة الترميم

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، قصر البارون بمصر الجديدة، بعد افتتاحه وترمميه.

بعد ترديد الرئيس عبارته فى "الاختيار" "الله المستعان".. العوضى: "أنا كده مش عاوز حاجة تانى"

واحدة من أشهر الجمل التى اشتهر بها أحمد العوضى فى مسلسل "الاختيار"، على لسان شخصية الإرهابى هشام عشماوى كانت "الله المستعان"، حيث نجح العوضى نجاحا كبيرا فى تقديم هذه الشخصية، التى كانت نهايتها الاعدام، ورغم انتهاء المسلسل منذ أسابيع، إلا أن نجاح العوضى وجملته الشهيرة مازال مستمرا.

7 احتياطات للحماية من كورونا لو ناوى تخرج من البيت.. إنفوجراف

مع قرار عودة الحياة إلى طبيعتها، وخطة التعايش مع فيروس كورونا، فإن الإجراءات الاحترازية تعد من أهم الأمور الواجب مراعاتها للحماية من فيروس كورونا، خاصة فى وسائل النقل والأماكن العامة مثل المطاعم والسينمات والمولات، وهى الأماكن الأبرز والأكثر انتشارا لخطر الإصابة بعدوى الوباء.

رحلة قصر البارون منذ القرن الـ19 حتى إعادة افتتاحه بعد الترميم × 27 معلومة

بعد عملية ترميم دامت لما يقرب من عامين عاد قصر البارون إمبان للحياة من جديد، حيث افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم وسط حضور كبير من الوزراء ورجال الدولة، ترقبا بفتح أبواب هذا العمل المعمارى الرائع أمام الجمهور.

حكاية راكب الأمواج ملهم ليفربول فى رحلة استعادة الدوري الإنجليزي .. صور

حسم نادى ليفربول الإنجليزي ، بشكل رسمي، لقب البريميرليج للموسم الحالى 2019-2020، لأول مرة منذ غياب 30 عاماً عن حزائن الريدز، وقبل انتهاء المسابقة بـ 7 جولات، كشف الموقع الرسمي للنادى على الإنترنت عن حكاية راكب الأمواج العالية الشهير سيباستيان ستودتنر، والذى استعان به الألمانى يورجن كلوب مدرب ليفربول من أجل مساعدة اللاعبين للحفاظ على الهدوء تحت الضغوطات والتحديات الصعبة فى كل الأوقات.

حكاية زلزال هز سكان السوشيال ميديا.. فيديو

حالة من الهلع أصابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول عدد كبير منهم لكلمات "زلزال، حد حس بالزلزال"، وذلك قبل دقائق من إعلان الشبكة القومية للزلازل بالمعهد القومى للبحوث الفلكية تسجيل محطاتها زلزالا جنوب تركيا.

أحمد العوضى يتسلق الجدران فى فيديو جديد من كواليس "شديد الخطورة"

شارك الفنان أحمد العوضى جمهوره بفيديو جديد من كواليس مسلسله الجديد "شديد الخطورة، والمنتظر عرضه يوم 1 يوليو عبر منصة watch it"، وظهرالعوضى في الفيديوعبرحسابه بموقع "فيس بوك" وهي يتسلق أحد الجدران بحبل.