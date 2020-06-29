شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية زلزال هز سكان السوشيال ميديا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الهلع أصابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول عدد كبير منهم لكلمات "زلزال، حد حس بالزلزال"، وذلك قبل دقائق من إعلان الشبكة القومية للزلازل بالمعهد القومى للبحوث الفلكية تسجيل محطاتها زلزالا جنوب تركيا.

فى هذا الفيديو، نتعرف معا على تفاصيل الهزة الأرضية التى شعر بها سكان عدد كبير من المدن المصرية..