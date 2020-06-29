شكرا لقرائتكم خبر عن "قبائل ليبيا" تعلن فتح النفط وتفوض قيادة الجيش لحماية عوائده من الميليشيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حراك المدن والقبائل الليبية عن فتح النفط وتفويض القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بالتواصل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإيجاد حلول لعدم وقوع إيرادات النفط في أيدي الميلشيات الإرهابية.

وأكد الحراك في بيان له أن النفط لكل الليبيين ومن حق الشعب الليبي الاستفادة من إيراداته وتحسين ظروفه المعيشية والمضي قدما لإعادة الإعمار، وحذر من إقفاله مجددا حال تم استخدامه في تجويع وقتل الليبيين.

وأوضح حراك المدن والقبائل الليبية أنه الحفاظ على الموارد النفطية قام بإقفال إنتاج وتصدير النفط لمطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بوضع آلية لضمان عدم وقوع إيرادات النفط في أيدي "المليشيات الإرهابية" مما نتج عنه ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة سعر صرف الدولار وعدم قدرة الدولة على صرف مرتبات المواطنين.

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وأكد الحراك "أن النفط لكل الليبيين ومن حق الشعب الليبي الاستفادة من إيراداته لتحسين ظروفه المعيشية والمضي قدما لإعمار البلاد".