شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة قصر البارون منذ القرن الـ19 حتى إعادة افتتاحه بعد الترميم × 27 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد عملية ترميم دامت لما يقرب من عامين عاد قصر البارون إمبان للحياة من جديد، حيث افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم وسط حضور كبير من الوزراء ورجال الدولة، ترقبا بفتح أبواب هذا العمل المعمارى الرائع أمام الجمهور.

وأظهرت عملية الترميم ما يتميز به القصر من طراز مستوحى من العمارة الهندية، والذى شيده المليونير البلجيكى البارون إدوارد إمبان، "20 سبتمبر 1852 - 22 يوليو 1929"، والذى جاء إلى مصر من الهند فى نهاية القرن التاسع عشر بعد وقت قليل من افتتاح قناة السويس. وإليك رحلة القصر منذ قرار البارون إمبان بناءه وحتى إعادة افتتاحه:

1. جاء المليونير البلجيكى "إدوارد إمبان" إلى مصر نهاية القرن التاسع عشر، بعد عدة سنوات من افتتاح قناة السويس.

2. كان "إدوارد إمبان" مهندسا متميزا يحمل لقب بارون وقد منحه له ملك فرنسا تقديرا لمجهوداته فى إنشاء مترو باريس.

3. كان يعشق السفر والترحال باستمرار، ولذلك انطلق بأمواله التى لا تحصى إلى معظم بلدان العالم.

4. عاش "إدوارد إمبان" سنوات طويلة فى الهند وعشق الأساطير القديمة.

5. وعشق الرجل مصر لدرجة الجنون واتخذ قرارا مصيريا بالبقاء فيها.

6. بدأ يبحث له عن مقر إقامة دائم فى المكان الذى سقط صريع هواه.

7. اختار مكان فى الصحراء بالقرب من القاهرة والسويس.

8. عكف البارون "إمبان" على دراسة الطراز المعمارى الذى سيشيد به بيته فى القاهرة.

9. داخل أحد المعارض الفنية فى العاصمة الفرنسية، وقعت عيناه على تصميم لقصر أبدعه فنان فرنسى اسمه "ألكسندر مارسيل".

10. كان التصميم شديد الجاذبية وكان خليطا رائعا بين فن العمارة الأوروبى وفن العمارة الهندي.

11. تذكر البارون أثناء إقامته بالهند عندما ألم به مرض شديد كاد يودى بحياته اهتم به الهنود وأنقذوه من الموت المحقق.

12. عرفانا منه بالجميل لأهل هذا البلد اشترى التصميم من "مارسيل" وعاد به إلى القاهرة.

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13. سلم التصميم لعدد من المهندسين الإيطاليين والبلجيكيين ليشرعوا فى بناء القصر على الربوة العالية التى حددها لهم البارون.

14. بعد خمس سنوات.. خرجت التحفة المعمارية من باطن الصحراء.

15. قصر فخم جملت شرفاته بتماثيل مرمرية على شكل أفيال.

16. به برج يدور على قاعدة متحركة دورة كاملة كل ساعة ليتيح للجالس به مشاهدة ما حوله فى جميع الاتجاهات.

17. والقصر مكون من طابقين وملحق صغير بالقرب منه تعلوه قبة كبيرة.

18. وعلى جدران القصر توجد تماثيل مرمرية رائعة لراقصات من الهند.

19. وأفيال لرفع النوافذ المرصعة بقطع صغيرة من الزجاج البلجيكى وفرسان يحملون السيوف وحيوانات أسطورية متكئة على جدرن القصر.

20. واللافت للنظر أنه تم إنشاء القصر بحيث لا تغيب عنه الشمس.

21. ظل القصر مهمل ودارت حوله أساطير كثيرة عن أن الاشباح تسكن بين جدرانه.

22. منذ أكثر من عامين وقعت مصر وبلجيكا منحة لتطوير قصر البارون بمصر الجديدة

23. بلغت قيمة المنحة البلجيكية 16 مليون جنيه، فى حين تكلفة عملية الترميم الكلية الـ100 مليون جنيه.

24. تم إعادة تأهيل القصر ليصبح معرضا يروى تاريخ حى هيليوبوليس "مصر الجديدة" منذ نشأته.

25. ويشمل مجموعة متنوعة من الصور والوثائق الأرشيفية والمخاطبات الخاصة بتاريخ حى مصر الجديدة عبر العصور المختلفة.

26. يتضمن مجموعة متنوعة من الصور والخرائط والوثائق والأفلام تحكى تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة فى تلك الفترة الزمنية.

27. تم إعادة توظيف سطح القصر الذى يتمتع باطلالة بانورامية بديعة لإقامة الحفلات مثلما كان يحدث فى حياة البارون إمبان.