شكرا لقرائتكم خبر عن المخابرات التركية تلمح باعتقال زعيم المعارضة لانتقاده أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرق الرئيس السابق لإدارة المخابرات بالمديرية العامة للأمن والكاتب بجريدة يني شفق التركية الموالية للنظام التركي، بولنت أوراك أوغلو، في مقال تحت عنوان «هل سيتم اعتقال كمال كليتشدار أوغلو؟»، إلى إمكانية القبض على رئيس حزب الشعب الجمهوري وزعيم المعارضة التركية.

وذكر موقع "تركيا الآن" أوضح أوراك أوغلو أن هناك 3 سفراء لبلاد كبيرة تابعوا قضية رئيسة محافظة إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري جنان كافتنجي أوغلو، معتبرا ذلك أنه ليس بالشيء الجيد، قائلًا: «أنا لست قلقًا بشأن تركيا».

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وكان نائب رئيس حزب المستقبل سلجو أوزداغ، قد قال الأسبوع الماضي: «الآن السيد كليتشدار أوغلو، يواجه خطرًا كبيرًا. يمكن اعتقاله. إذا لم أكن مخطئًا، فإن السيد كليتشدار أوغلو، لديه ما يقرب من 39 طلب تحقيق. من الممكن القبض عليه بينما هو رئيس حزب الشعب الجمهوري».

وذكر أوراك أوغلو أن رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري، ونواب رئيس الحزب، والمحامين ومسئولي النقابة وسفراء فرنسا وإنجلترا وأمريكا حاولوا السيطرة على قرار هيئة المحكمة فيما يخص قضية كافتنجي أوغلو التي حكم عليها بها بالسجن.