شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شخص انتحل اسم أحمد السجينى للنصب على مرشحى مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت قوات الأمن القبض على شخص انتحل اسم المهندس أحمد السجينى الأمين العام لائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، للنصب على مرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب المقبلين مقابل مبالغ مالية كبيرة، بعد أن اتخذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

وأهاب المهندس أحمد السجينى، بجميع المواطنين الراغبين فى الترشح للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، سواء انتخابات مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ألا يقعوا فريسة لأعمال النصب باسم القيادات الحزبية المنوط بها تقديم أى اعتمادات أو تقييم مرشحين، حيث جرت العادة أنه فى مواسم الانتخابية تظهر بعض الفئات من محترفى النصب على من يرغبون فى الترشح.

وتابع الأمين العام لائتلاف دعم مصر، أن مصر مقدمة على استحقاقات تحتاج من الأحزاب والقوى السياسية كثير من الجهد فى اختيار المرشحين الذين سيطرحوهم على الشعب، كذلك تلك الأحزاب والقوى السياسية تحتاج إلى إعلاء مفاهيم الاصطفاف الوطنى، حتى يكون هناك مزيج برلمانى يليق بحجم التحديات التى تواجه مصر، ويتسق مع المجهودات الجبارة فى البناء والتعمير التى نجحت فيها مصر خلال الستة أعوام المنقضية.