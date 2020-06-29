شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البنك المركزى الليبى يلتقى أردوغان للحصول على ثمن الخيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وسائل إعلام تركية النقاب عن لقاء جمع محافظ المصرف المركزى الليبي، الصديق الكبير، اليوم الإثنين، مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى إسطنبول، بهدف الحصول على تمويل تركيا للميليشات الإرهابية المسلحة المدعومة من أنقرة.

وذكر موقع "تركيا الآن" أن اللقاء جاء عقب لقاء وزير الخزانة والمالية التركي، بيرات البيرق، الجمعة الماضية، رئيس البنك المركزى الليبى التابع لحكومة الوفاق الليبية.

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وقال الحساب الرسمى المختص بمتابعة الأحداث السياسية، يدعى إيها ميديا (EHA MEDYA)، التابع لحكومة حزب العدالة والتنمية، إن رئيس البنك المركزى الليبى والوفد المرافق له زاروا إسطنبول، الجمعة، واجتمعوا بوزير الخزانة والمالية التركى وصهر الرئيس رجب طيب أردوغان، بيرات البيرق، وذلك بحضور رئيس البنك المركزى التركى مراد أويسال.

وكانت الصحفية الأمريكية المتخصصة فى شؤون الشرق الأوسط، ليندسى سينيل، قد كشفت فى وقت سابق أن فايز السراج الذى يترأس حكومة الوفاق الوطنى الليبية قدَّم للرئيس التركى رجب طيب أردوغان 12 مليار دولار أمريكى من أجل التدخل عسكريًا فى ليبيا.

وأوضحت ليندسى سينيل أن حكومة الوفاق أودعت 4 مليارات دولار أمريكى وديعة فى البنك المركزى التركي، بالإضافة إلى 8 مليارات دولار أمريكية أخرى تحت تصرف أردوغان مقابل التدخل عسكريًا فى ليبيا.