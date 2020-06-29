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شاهد كوبرى وميدان الشهيد هشام بركات فى ذكرى استشهاده

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا الخليج 365 كوبرى وميدان الشهيد هشام بركات الذى تم تنفيذه شرق القاهرة، وتم الانتهاء من إنشاء الكوبرى بشكل كامل ويمر كوبرى الشهيد هشام بركات بشارع الطيران ويتقاطع مع طريق الأوتوستراد، وذلك ضمن مخطط تطوير حى شرق مدينة نصر ومنطقة شرق القاهرة.

ويعد كوبرى الشهيد هشام بركات الذى يعلو ميدان الشهيد تكريما له، ضمن المشروعات التي يتم تنفيذها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأيضا ضمن مخطط مشروع تطوير حى مدينة نصر ومناطق شرق القاهرة في إطار المشروعات التنموية للدولة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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