شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كوبرى وميدان الشهيد هشام بركات فى ذكرى استشهاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا الخليج 365 كوبرى وميدان الشهيد هشام بركات الذى تم تنفيذه شرق القاهرة، وتم الانتهاء من إنشاء الكوبرى بشكل كامل ويمر كوبرى الشهيد هشام بركات بشارع الطيران ويتقاطع مع طريق الأوتوستراد، وذلك ضمن مخطط تطوير حى شرق مدينة نصر ومنطقة شرق القاهرة.

ويعد كوبرى الشهيد هشام بركات الذى يعلو ميدان الشهيد تكريما له، ضمن المشروعات التي يتم تنفيذها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأيضا ضمن مخطط مشروع تطوير حى مدينة نصر ومناطق شرق القاهرة في إطار المشروعات التنموية للدولة.

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