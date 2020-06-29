شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. الهجرة: مصر نجحت فى إعادة نحو 77 ألف مصرى بالخارج حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم: وزير الزراعة: مساحات الأراضى الصالحة للزراعة فى سيناء تصل لـ 850 ألف فدان القوى العاملة: العمالة الوافدة القانونية بالأردن لن تغادر إلا باختيارها وزير الآثار لنوفا: تم افتتاح عدد من المواقع الأثرية بمصر بإجراءات احترازية Advertisements وزيرة الهجرة: مصر نجحت فى إعادة نحو 77 ألف مصرى بالخارج من مختلف دول العالم القوى العاملة: تعيين 329 شاباً فى بورسعيد بينهم 11 من ذوى الاحتياجات الخاصة الصحة: كبسولات "الأمبلانون "لمنع الحمل يستمر مفعولها حتى 3 سنوات وزيرة التضامن: تأسيس أكبر قاعدة معلومات تشمل 30 مليون شخص الصحة تنشر سلسلة نصائح للمصابين بكورونا فى العزل المنزلى.. إنفوجراف المترو يبدأ اختبار وتجربة القطار المكيف الجديد الكورى بالخط الثالث وزارة التضامن تعلن شروط إعادة فتح الحضانات الصحة: 26.9% من المصابين بكورونا تعافوا و 4.2% وفيات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الوزارات.. الهجرة: مصر نجحت فى إعادة نحو 77 ألف مصرى بالخارج حول العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.