شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشيد بعمليات التطوير والبناء والمشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمليات التطوير والبناء والمشروعات التي افتتحها اليوم. وقال الرئيس السيسي في تدوينة له على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي : "أود أن أعرب عن سعادتي البالغة وفخري واعتزازي بما شهدته اليوم خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالقاهرة، من أداء متميز ونتائج باهرة لعمليات التطوير والبناء التي تتم وفقا لأعلى المعايير العالمية بأياد مصرية مخلصة.

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