شكرا لقرائتكم خبر عن انفو جراف ..أبرز تصريحات الرئيس السيسى خلال افتتاح المشروعات القومية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجموعة من المشروعات القومية، من بينها تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطارى سفنكس والعاصمة، وفيما يلى يرصد الخليج 365 أبرز تصريحات الرئيس السيسى خلال الافتتاحات.

أبرز تصريحات الرئيس السيسي

1- لما قلنا الشعب لم يجد من يحنو عليه.. الحنية شغل وتطوير مش طبطبة

2- لو كنا وقفنا البناء من 2002 وبدأنا التطوير ما وصلنا لهذه الحالة

3- لن نقبل الفوضى واتفقنا من الأول اننا هنبني بلدنا مع بعض

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4- الكيلو في أي مد بالجيزة يتكلف مليار جنيه تعويضات للمواطنين

5- احنا زي الفل وهصلح كل حاجة غلط بفضل الله ومصر ستعود كما ينبغي

6- نحن لن نعود إلي ما كنا عليه من فوضى في كل شيء

7- تحديث الطرق خفض الكثافة المرورية 50 %

8- الدولة صممت علي البناء بمشاركة أبناء الوطن التسهيل حركة المواطنين

9- نسعي لحماية المواطنين والحفاظ عليهم من خلال نظام جديد لمراقبة الطرق

10- إطلاق اسم الفريق محمد العصار على محور الحلمية الأميرية المطرية