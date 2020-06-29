شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 697 من المصريين العالقين بعدة دول على متن 4 رحلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، 4 رحلات طيران استثنائية على متنهما نحو 697 من المصريين العالقين، بالمملكة العربية السعودية ، والإمارات، وعمان، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن المطار استقبل رحلتين لشركة العربية للطيران قادمين من مدينة الشارقة الأولى على متنها 174 والثانية على متنها 134 راكبا، كما استقبل المطار رحلة خطوط إير كايرو قادمة من مسقط بعمان أقلت 174 راكبا من المصريين العالقين بقطر بعد نقلهم إلى مسقط بالطيران العمانى، كما استقبل المطار رحلة قادمة من جدة وعلى متنها 215 راكبا، من المصريين.

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ويخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يوما.

جدير بالذكر أن وزير الطيران المدني الطيار محمد منار أعلن استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من أول يوليو المقبل، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية