شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يتفقد قصر البارون بعد افتتاحه ويستمع لشرح حول إعادة الترميم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، قصر البارون بمصر الجديدة، بعد افتتاحه وترمميه.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، وصل قبل قليل إلى قصر البارون بمصر الجديدة لافتتاحه بعد إعادة ترميمه، واستمع لشرح مفصل عن تاريخ القصر من الدكتور مصطفى وزيرى رئيس المجلس الأعلى للآثار.

كما استمع الرئيس السيسى لشرح عن بعض اللوحات المعلقة على جدران القصر من الدكتور خالد العنانى وزير الآثار والسياحة.