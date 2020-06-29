أخبار مصر | تطورات جديدة في حريق مستشفى البدراوي بالاسكندرية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة في حريق مستشفى البدراوي بالاسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشب حريق هائل اليوم الاثنين، بمستشفى البدراوي بمحافظة الإسكندرية، أسفر عن وفاة 7 مصابين بفيروس كورونا المستجد كانوا يتلقوا العلاج داخل المستشفى المخصصة للعزل بمحافظة الاسكندرية.

وتستعرض "الخليج 365" في السطور التالية أخر تطورات حادث حريق المستشفي:

الحريق:

نشب الحريق نتجية ماس كهربي بأحد التكييفات داخل وحدة العناية المركزة، ولم يتمكن أحد من احتوائه نظرا لسرعة الاشتعال الناتج.

سماع شهود العيان:

أستمع النائب العام المستشار حمادة الصاوي، الي طبيب بشري بالغرفة محل الحريق، الذي أكد اندلع الحريق بسبب وحدة المكيف الهوائي بالغرفة، كما استمع الي مسؤول الاستقبال بالمستشفى فأكد أن بدايته من داخل وحدة المكيف الهوائي.

فيما سألت النيابة العامة الممرضين العاملين بالمستشفى، الذين أشاروا الي خروج دخان كثيف من المكيف الهوائي واندلاع النيران فيه، وقد قاموا بمحاولة فصل التيار الكهربائي عن مكتب الاستقبال بالمستشفى، لكن زادت حدة الحريق وتصاعد حتى حضرت سيارات الإطفاء.

نقل 7 مصابين بكورونا:

نقلت مديرية الصحة بالإسكندرية 7 مصابين إلى مستشفى صدر المعمورة المخصصة لاستكمال علاجهم واجراء الفحوصات اللازمة لهم.

قرارت النيابة العامة:

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أصدر المستشار محمد عبد السلام أمين، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، عدد من القرارات الهامة، التي تتمثل في تفريغ كاميرات وآلات المراقبة بالمستشفى ومحيطها، وندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع آثار الحريق وتحديد بدايته ونهايته، ونقل جثث المتوفين من مصابي كورونا وتشريحهم لبيان سبب الوفاة.

كما تم استدعاء مدير ومسؤولي المستشفى لسؤالهما، ومراجعة تراخيص الأمن الصناعي ومدى تطبيق إجراءات السلامة المهنية داخل المستشفى.

واستدعاء مسؤولي العلاج الحجر بمديرية صحة بالإسكندرية لسؤالهم عن مدى صحة التراخيص الممنوحة للمستشفى ومنها السماح بإنشاء قسم لعزل مرضى كورونا.

قرار مدير الشئون الصحية:

كشفت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، اليوم الاثنين، عن تشكيل لجنة ثلاثية من إدارات العلاج الحر والصحة المهنية والطوارئ بمديرية الصحة للمعاينة الفنية لمستشفى البدراوي التخصصي بعدما أسفر 14 مصاب.

وذكر بيان صادر عن مديرية الصحة أن إجراءات تشكيل اللجنة جاء تنفيذا لقرار رئيس نيابة المنتزه الكلية، على خلفية نشوب حريق بمستشفى البدراوي

وأفاد التقرير أن حريق بمستشفى البدراوى تم في الساعة 5:36 صباحا، إذ جرى نقل 7 مرضى إلى مستشفى صدر المعمورة لاستكمال العلاج، فيما نقل 7 متوفيين إلى مشرحة مستشفى صدر المعمورة بناءً على قرار النيابة العامة.

وأكدت مديرية الصحة في بيانها أن الدكتور خالد عبد الغنى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، توجه إلى مستشفى صدر المعمورة للاطمئنان على المصابين ووجه بتقديم كافة أنواع الرعاية المطلوبة للمرضى.

دفن الجثث:

أمر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزة بالإسكندرية، بسرعة دفن جثث مرضى كورونا ضحايا حريق مستشفى بدراوي.

وكانت النيابة العامة قد أمرت ب بتشريح الجثث لبيان سبب الوفاة مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وفي حالة تعذر التشريح يكتفى بالمناظرة الظاهرية للجثث فقط.