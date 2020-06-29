أخبار مصر | في عهد السيسي.. برلماني: إنجازات الرئيس تفوق الخيال

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر في عهد السيسي.. برلماني: إنجازات الرئيس تفوق الخيال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة مرور 6 سنوات على توليه رئاسة الجمهورية، في 8 يونيو 2014، قائلا: إن الرئيس هبه من عند الله عز وجل، حقق إنجازات على أرض الواقع كانت تفوق الأحلام".

وقال "البطيخي" في تصريح إلى بوابة الخليج 365: "الرئيس حقق العديد من الإنجازات التي لم يكن أحد يستطيع أن يحققها سواه، فقام بتطوير العشوائيات، والبنية التحتية، وقام بعمل شبكة طرق ضخمة، والمنظومة الصحية وغيرها من إنجازات تمت في وقت قصير، خاصة عقب خروج مصر من احتلال الإخوان للحكم".

ودعا عضو مجلس النواب، بأن يحفظ مصر وأهلها من فيروس كورونا ويزيح هذه الغمة عن مصر، وأن يحفظ الرئيس السيسي من كل سوء.

كوارث حكم الإخوان

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يذكر أن الشعب المصري حكم محمد مرسي، بعد عام وثلاثة أيام فقط قضاها في الحكم، ارتكب خلالها أخطاءً فادحة أنهت العلاقة بينه وبين الشعب في خلال هذه المدة الزمنية الضائعة من عمر مصر، والتي كانت البلاد فيها أحوج ما تكون لاستثمار كل يوم للبناء والتقدم والنمو والاستقرار.

ورسخ حكم "مرسي" على مدار عام، حالة من الاستقطاب الحاد، وقسّم المجتمع بين مؤيد للمشروع الإسلامي الذي يمثله الرئيس وجماعته، دون أن يقدموا دليلًا واحدًا علي هذا المشروع، بدلًا من أن يتفرغ الشعب للعمل والانتاج، اتجه الي التناحر والعراك بين التأييد والرفض.

وعمل حكم "مرسي" وبسرعة كبيرة، على ترسيخ الأخونة ونشر هذا الفكر، رغم تنامي الشعور المعادي له من يوم لآخر.

واستطاعت ثورة 30 يونيو، القضاء على حكم جماعة الإخوان الإرهابية، الذين اعتلوا حكم مصر لمدة سنة واحدة، قضوا على الأخضر واليابس، حتى خرج الملايين من الشعب المصري، في ملحمة شعبية، منادين بعزل محمد مرسي، وبالفعل، انتصروا على الجماعة الفاشلة ونجحت الثورة في مسعاها.