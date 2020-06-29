أخبار مصر | في عهد السيسي.. مبادرة إنهاء قوائم الانتظار تعيد الحياة للمصريين

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر في عهد السيسي.. مبادرة إنهاء قوائم الانتظار تعيد الحياة للمصريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي في 17 يوليو 2018 تخفيف معاناة المصريين من آلام المرض نتيجة انتظارهم على قوائم المستشفيات لإجراء العديد من العمليات المختلفة، حيث أطلق مبادرة هى الأولى من نوعها للقضاء على قوائم الانتظار مجاناً.

مدة المبادرة: 3 سنوات

الأمراض التي شملتها المبادرة:

1- جراحة القلب

2- القسطرة القلبية

3- زراعة القوقعة

4- العظام

5- زراعة الكبد

6- جراحات المخ والأعصاب

7- جراحات الرمد

8- جراحة تغيير المفاصل

9- زراعة ‏الكلى

10- جراحة الأورام

11- القساطر المخية والطرفية

متوسط إجراء العمليات اليومي

أكثر من 1000 عملية يوميًا؛ وذلك لمنع تراكم قوائم جديدة خاصة في تخصصات (القلب المفتوح - القساطر القلبية – الرمد).

الجهات التي قامت بتمويل المبادرة

ثلاثة مصادر هي التي مولت مشروع قوائم الانتظار

الأول: هو مصصات من الدولة.

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الثانى: من هيئة التأمين الصحى ويغطى جزءًا من تكاليف العمليات.

الثالث: البنك المركزى الذى فتح حسابًا لضخ الأموال بهدف تغطية فرق التمويل بين قرارات نفقة الدولة والتأمين الصحى.

عدد المستشفيات التي شاركت فى المبادرة

220 مستشفى مشاركة في المبادرة منها:

- 43 مستشفى جامعياً

- 26 مستشفي تأمين صحي

- 18 مستشفى تعليميا

- 3 مستشفيات ‏تابعة للشرطة

- 5 مستشفيات تابعة للقوات المسلحة

- 53 مستشفى بالقطاع العلاجي

- 43 أمانة بالمراكز الطبية ‏المتخصصة

- 5 مستشفيات بالمؤسسة العلاجية

- 24 مستشفى خاصاً

مدة انتظار المريض

خفضت المبادرة مدة انتظار المريض، ليصبح متوسط وقت الانتظار من 400 يوم الي 17 يوم فقط.

نتائج المرحلة الثانية من المبادرة

تم إجراء 232.633 عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظارحتى 10 سبتمبر 2019، في 9 تدخلات جراحية هي "قساطر القلب، وجراحات القلب، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة العظام، وجراحة الرمد، وجراحة الأورام، وزراعة الكلى، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة"، كما أنه تم تحويل 3767 حالة إلى علاج دوائي.

كما أن حوكمة الإنفاق والرقابة على المنظومة ساهمت في توفير 368 مليون جنيه نتيجة إلغاء 73390 قراراً غير مستحق على نفقة الدولة، وبلغ إجمالي التكلفة الفعلية المسددة 1.465.625.107 مليار جنيه، تم تدبيرها من خلال وزارة الصحة والبنك المركزي المصري، وإجمالي ما سدد من المجتمع المدني من عمليات ومساهمات بلغ 419.572.712 مليون جنيه.