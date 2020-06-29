أخبار مصر | "سد النهضة وتمزيق الوحدة الوطنية".. أخطاء قاتلة أنهت حكم مرسي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر "سد النهضة وتمزيق الوحدة الوطنية".. أخطاء قاتلة أنهت حكم مرسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يمضي سوي عام علي تولي الإخواني محمد مرسي منصب الرئاسة، وقرر المصريون عزله، حيث شهد عام حكم الإخوان العديد من التجاوزات بل الإضرار بأمن ووحدة الوطن وترصد "الخليج 365" في السطور التالية أبرز المساؤي التي شهدها حكم مرسي:

عودة المجلس المنحل:

خالف الرئيس المعزول محمد مرسي حكم القضاء عندما أعلن عن عودة مجلس الشعب الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بحله.

الإعلان الدستورى:

أصدر مرسي إعلان دستوري في نوفمبر 2012، الذي أعطي لنفسه صلاحيات عديدة ومنها جعل القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أي جهة أخرى، كما أصدر قرار مخالف للدستور بعزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، ما أثار حالة غضب وثورة داخل الأوساط القضائية، بالإضافة إلى تحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية لإعداد الدستور بحيث لا يحل أيا منهما كما حدث في مجلس الشعب.

أحداث الاتحادية:

بدأت الواقعة في ديسمبر 2012 والتي تعد سببا رأسيًا في عزل مرسي، حيث تظاهر عدد كبيرة بعد الإعلان الدستوري في محيط قصر الاتحادية الرئاسي، مرددين هتافات طالت الرئيس ومشروع الدستور الجديد، مما دفع أنصار ومؤيدي الرئيس من البلطجية الي فض الاعتصام، واسفر عن وقوع انتهاكات وعمليات تعذيب ضد الثوار السلميين.

موقف الإخوان من القضاء:

أخذ نظام الإخوان محاولاته في ترويض القضاء، حيث قام بتعديل قانون السلطة القضائية، الذي ينص على خفض سن تقاعد القضاة من 70 سنة إلى 60، مما أدي الي عزل نحو 3500 قاض من وظيفتهم القضائية في تلك الفترة.

التعدي علي المحكمة الدستورية العليا:

تجمهر خمسة آلاف من الموالين للجماعات الإسلامية أمام مقر المحكمة الدستورية، وأغلقوا كورنيش المعادي ورددوا هتافات تهاجم المحكمة، مرددين هتافات "الشعب يريد حل المحكمة الدستورية"، و"يا قضاة الدستورية اتقوا شر المليونية."، "يا مرسى إدينا إشارة..وإحنا نجيبهم لك فى شيكارة".

التعدي علي مدينة الإنتاج الإعلامي:

لم يتوقف الأمر علي المحكمة العليا بل أمتد الي مدينة الإنتاج الإعلامي، ويعتبر من أكثر الأحداث وحشية وهمجية، اذا دعا أنصار حازم أبوإسماعيل إلى التظاهر أمام بوابات مدينة الإنتاج، وقاموا بإغلاق أبواب المدينة بالحواجز الحديدية والحجارة، ومنعوا دخول العاملين وضيوف البرامج الحوارية، ما هدد بإلغاء البث المباشر للقنوات، ودفع الإعلاميين والعاملين بالمدينة إلى وسائل عدة لمحاولة دخول المدينة وأداء عملهم.

تمزيق الوحدة الوطنية:

و في أبريل 2013، قاموا الإخوان بالاعتداء على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والذي يعتبر أول اعتداء في العصر الحديث على المقر البابوي لأقدم كنيسة في الشرق.